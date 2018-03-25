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خطوة بخطوة.. كيف تحصل على تمويل من نقابة الأطباء لشراء سيارة

الأحد، 25 مارس 2018 03:00 ص
خطوة بخطوة.. كيف تحصل على تمويل من نقابة الأطباء لشراء سيارة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء





كتبت آية دعبس
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فى محاولة من نقابة الأطباء، لدعم أعضائها من الشباب لشراء سيارات، أعلنت النقابة عن إتاحتها فرصة للحصول على تمويل سيارات بالتقسيط للأطباء بحد أقصى 200 ألف جنيه.

 

ويستعرض "اليوم السابع"، خطوات الحصول على التمويل من النقابة، والتى تضمن:

1 -  التوجه إلى مقر النقابة الفرعية التابع لها، وملئ استمارة طلب قسط السيارة.

2 – يمكنك التقديم للحصول على التمويل بالنقابة العامة، بمقرها فى 42 شارع قصر العينى- دار الحكمة.

3 - وتتيح النقابة أيضا إمكانية التقدم بالطلب من خلا ملئ الاستمارة الخاصة بقسط السيارة، المنشور على  موقعها الرسمى، ثم إرسالها عن طريق الإيميل الرسمى للنقابة:

info@ems.org.eg

.

4 – يسدد الطبيب مقدم 20% على الأقل من قيمة السيارة.

5 – يحصل العضو على 200 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل.

6 – الفائدة السنوية على المبلغ 8% لمدة 60 شهرا على الأكثر.

7 – آخر موعد للتقدم من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات هو الخميس 5 أبريل 2018.

8 – آخر موعد للتقدم من خلال الإيميل الرسمى للنقابة هو الخميس 12 أبريل 2018.

 

استمارة طلب قسط السيارة من نقابة الأطباء
استمارة طلب قسط السيارة من نقابة الأطباء

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