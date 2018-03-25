المتحدث العسكرى ينشر فيديو تسلم اللجان لتأمين الانتخابات الرئاسية







كتب هيثم سلامة

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "فيديو" لاستلام القوات المسلحة والشرطة مقرات اللجان الانتخابية استعدادا لتأمين الانتخابات الرئاسية 2018.

وبدأت قوات الجيش المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية، اليوم الأحد فى تسلم مقار اللجان الانتخابية بمحافظتى القاهرة والجيزة، استعدادا للانتخابات الرئاسية.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان، كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثيرعلى العملية الانتخابية.