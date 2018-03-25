الزراعة: حملات مكثفة على زراعات الموز بالأراضى القديمة لتطبيق قرار الحظر







كتب عز النوبى

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف حملاتها المروية على زراعات الموز لتطبيق قرار حظر زراعات الأصناف شرهة المياه بداية من الموسم الصيفى الجديد، وخاصة الموز بالأراضى القديمة، ورصد المخالفات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة.

يأتى ذلك بعد قرار وزارة الزراعة، بحظر زراعة أى مساحات جديدة من محصول "الموز" بأراضى الوادى والدلتا بجميع محافظات الجمهورية تطبيقا وتفعيلا للقرار الوزارى رقم 896 لسنة 2012، خاصة أن زراعة الموز من المحاصيل الشرهة للمياه، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة.

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم حاليا من خلال لجان من إدارة البساتين بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، بالإضافة إلى لجان فنية لمعاينة جميع الزراعات حاليا وخاصة الشرهة للمياه وتحويلها إلى الرى الحديث.

وأضاف التقرير، أن عملية الإحلال والتجديد فى الأراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، بناء على تكليفات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.