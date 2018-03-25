الخارجية تؤكد لسفير بريطانيا أهمية محاسبة المسئولين عن وفاة "مريم" فى أسرع وقت

الخارجية تؤكد لسفير بريطانيا أهمية محاسبة المسئولين عن وفاة "مريم" فى أسرع وقتالأحد، 25 مارس 2018 06:24 م
كتب أحمد جمعة
استقبل السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية صباح اليوم الأحد، السفير البريطانى لدى القاهرة جون كاسن، بتكليف من وزير الخارجية سامح شكرى، للتأكيد على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن وفاة المواطنة المصرية مريم عبد السلام.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى بيان له منذ قليل أنه بناء على تكليف من سامح شكري وزير الخارجية استقبل السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية صباح اليوم السفير البريطاني حيث أكد على موقف الحكومة المصرية الراغب في التعرف بشكل مفصل على التقدم المحرز على صعيد التحقيق في مقتل المواطنة مريم عبد السلام، والدافع وراء الإعتداء عليها، وذلك لضمان إلقاء القبض على المسئولين عن هذا الإعتداء وتوقيع العقاب اللازم عليهم.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن مساعد وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على أهمية الإسراع بإجراءات الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة بشكل دقيق، وموافاة الجانب المصري بالتقارير الطبية الخاصة بالفقيدة منذ نقلها إلى المستشفى فور الإعتداء عليها.
وكشف المستشار أبو زيد، عن أن سامح شكري وزير الخارجية كان قد وجه القنصلية العامة المصرية في لندن منذ بضعة أيام بتكليف خبير مستقل بمتابعة أعمال الطب الشرعي البريطاني، وإعداد تقرير مستقل عن أسباب الوفاة لموافاة الجانب المصري به في أسرع وقت.
كما أكد أن القنصلية العامة المصرية في لندن، والسفارة المصرية، على تواصل دائم مع أسرة الفقيدة والمحامي الخاص بها لمتابعة كافة تفاصيل القضية لضمان الحصول على كافة حقوق المواطنة ومحاسبة الجناة وأي مسئول يثبت تقصيره في توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.
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مصري وطني .ضد العصابة الصهيوانجليزية اعداء الانسانية
يجب علي كل شريف في انجلترا الخروج الي مكتب رئيسة وزراء انجلترا و فضح جرائم شرطتهم المتوطئ
علي كل شرفاء العالم فضح جرائم خنازير حكومة العصابة الصهيوانجلوامريكية الارهابية اعداء الانسانية و السلام العالمي
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بواسطة:
منين نجيب الصبر؟
برضة مفيش فايدة والايام ستثبت ذلك لأن تاريخ بريطانيا الصغرى غير مشرف نهائى بالنسبة لمثل هذة القضايا
نستدعى السفير نرسل لجنة من البرلمان نعمل اللالى مفيش فايدة والله مفيش فايدة--لأن المصالح بتتصالح--خلينا أحنا بس فى الشجب والاعتراض والطبطبة هو دة اللى فالحين فية وليس هذا أحباط أو لا قدر الله تكدير للرأى العالم --ابدا ابدا --فانا اقدر كل الجهود الحثيثة المبذولة من كافة الوزرات والجهات المعنية بالدولة ولا أقلل مطلقا من شأنها--لكن الأحساس الدائم وتاريخ انجلترا معنا ومع كافة القضايا العربية والاسلامية واحتضانها الارهابيين واموالهم على اراضيها يحول دون تصديق عقلى بان هناك أى أمل او مصداقية من طرفهم واعتقد هذا الاحساس ايضا متواجد لدى الكثيرين من متابعى قضية مقتل مريم --لان بريطانيا تسير معنا على المثل القائل --تحلف لى أصدقك أشوف امورك وافعالك أستعجب--يبقى منين نثق فيهم--لا لا لا دى حاجة متدخلش العقل خالص والايام بيننا