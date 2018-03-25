video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: تغطية الطرح العام لشركة "بى بى انفستمنت" القابضة 84 مرة

الأحد، 25 مارس 2018 06:14 م
البورصة: تغطية الطرح العام لشركة "بى بى انفستمنت" القابضة 84 مرة البورصة - ارشيفية





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إجمالى كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات على الطرح العام لأسهم شركة بى بى انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبلغت 422 مليون سهم، وبالتالى تم تغطية الطرح العام 84.4 مرة تقريبا.

كانت البورصة المصرية، قد قررت مد فترة تسجيل أوامر الشراء للطرح العام لشركة بى بى أى القابضة للاستثمارات المالية حتى الساعة 4 من جلسة اليوم.

كانت شركة بى بى إى القابضة للاستثمارات المالية «بى إنفستمنتس»، قد أعلنت عن خطتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، من خلال زيادة رأس المال عن طريق إصدار 38.1 مليون سهم لتخصيصها للمستثمرين المؤهلين، تمثل 32.6% من رأس مال الشركة قبل الزيادة، كما ستقوم الشركة ببيع 5 ملايين سهم من الأسهم المصدرة حاليا فى الطرح العام.

وبدأ الاكتتاب الخاص وتلقى أوامر الاكتتاب والاشتراك فى الطرح فى يوم 6 مارس الماضى، حتى اليوم.

ويتمثل الغرض من الاكتتاب فى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة التوسع واغتنام الفرص الجديدة فى العديد من القطاعات مثل: الغذاء، الطاقة، الخدمات البترولية، الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى قطاع التعليم، وتدرس الشركة حالياً العديد من الفرص الاستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه.

كما تستهدف توسيع قاعدة المساهمين بالشركة، ولذا سيتم تأسيس صندوق دعم استقرار السهم، وسيتم تمويله بنسبة 103.5% من متحصلات الاكتتاب العام، مما يضمن عائداً بنسبة 3.5% لشريحة الأفراد، وسيستمر لمدة 30 يوماُ من أول يوم تداول، سيتم تنفيذ جميع أوامر البيع المستلمة فى نهاية هذه الفترة، ثم يتم إغلاق الصندوق بعد 5 أيام من التسوية النهائية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

مباشر

بى انفستمنت




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة