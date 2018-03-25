البورصة: تغطية الطرح العام لشركة "بى بى انفستمنت" القابضة 84 مرة







كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إجمالى كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات على الطرح العام لأسهم شركة بى بى انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبلغت 422 مليون سهم، وبالتالى تم تغطية الطرح العام 84.4 مرة تقريبا.

كانت البورصة المصرية، قد قررت مد فترة تسجيل أوامر الشراء للطرح العام لشركة بى بى أى القابضة للاستثمارات المالية حتى الساعة 4 من جلسة اليوم.

كانت شركة بى بى إى القابضة للاستثمارات المالية «بى إنفستمنتس»، قد أعلنت عن خطتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، من خلال زيادة رأس المال عن طريق إصدار 38.1 مليون سهم لتخصيصها للمستثمرين المؤهلين، تمثل 32.6% من رأس مال الشركة قبل الزيادة، كما ستقوم الشركة ببيع 5 ملايين سهم من الأسهم المصدرة حاليا فى الطرح العام.

وبدأ الاكتتاب الخاص وتلقى أوامر الاكتتاب والاشتراك فى الطرح فى يوم 6 مارس الماضى، حتى اليوم.

ويتمثل الغرض من الاكتتاب فى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة التوسع واغتنام الفرص الجديدة فى العديد من القطاعات مثل: الغذاء، الطاقة، الخدمات البترولية، الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى قطاع التعليم، وتدرس الشركة حالياً العديد من الفرص الاستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه.

كما تستهدف توسيع قاعدة المساهمين بالشركة، ولذا سيتم تأسيس صندوق دعم استقرار السهم، وسيتم تمويله بنسبة 103.5% من متحصلات الاكتتاب العام، مما يضمن عائداً بنسبة 3.5% لشريحة الأفراد، وسيستمر لمدة 30 يوماُ من أول يوم تداول، سيتم تنفيذ جميع أوامر البيع المستلمة فى نهاية هذه الفترة، ثم يتم إغلاق الصندوق بعد 5 أيام من التسوية النهائية.