إعدام 1.5 طن من اللحوم والأسماك الفاسدة فى حملات موسعة بغرب شبرا الخيمة







القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة على الهميمى، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وشرطة المرافق، حملة موسعة على عدد من ثلاجات اللحوم بالحى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر ضبط شملت 548 كيلو جراما من الكبدة المستوردة، و225 كيلو جراما من اللحم المفروم، و350 كيلو جراما من السجق البلدى، و50 كيلو جراما من اللحم البقرى، و42 كيلو جراما من اللحم البتلو، و31 كيلو جرام رنجة، و50 كيلو جرام فسيخ، و183 كيلو جرام ملوحة، وكلها من المنتجات الفاسدة ومجهولة المصدر وبدون الأختام، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.

وفى سياق متصل، شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة موسعة على مخابز حى غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن تحرير 18 محضرا لمخابز بلدى، لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجنات.

وشدد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، على استمرار الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على بقالى التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين، ومكافحة الغش التجارى، وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضمان جودة وسلامة المنتج المعروض حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.