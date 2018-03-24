وزير قطاع الأعمال العام يوجه بوضع خطة واضحة وعاجلة لتطوير الشركات التابعة (تحديث)السبت، 24 مارس 2018 11:15 ص
وزير قطاع الأعمال العام مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية
كتب : عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بتشكيله الجديد الصادر بشأنه قرارًا بتاريخ 19 مارس 2018، والذى تضمن تعيين الدكتور أحمد حجازى رئيسًا لمجلس الإدارة إضافة إلى خمسة أعضاء جدد، وذلك بحضور السيد محمد ونيس الرئيس السابق للشركة القابضة.
وفى مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر لمحمد ونيس على المجهودات المبذولة خلال فترة توليه رئاسة الشركة، والاستعانة بخبراته والاستفادة من معرفته الجيدة بأحوال الشركات التابعة، كمارحب بأعضاء المجلس الجديد مؤكدا ثقته فى قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل تنوع الخبرات بمجلس الإدارة.
وقد استعرض الوزير مع مجلس الإدارة أبرز التحديات التى تواجه الشركة القابضة ومن بينها تحسين مستوى المنتج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP)، حيث أشار إلى ضرورة سرعة العمل على تطوير خطوط إنتاج الشركات والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة فى تدبير التمويل اللازم لعمليات إعادة الهيكلة، بما يتيح الفرصة للتوسع فى أسواق جديدة وزيادة الصادرات.
كما وجه إدارة الشركة القابضة بضرورة العمل بفكر اقتصادى ووفق خطة واضحة تتضمن إجراء إعادة هيكلة شاملة ومتكاملة للشركات التابعة، وإعادة النظر فى محفظة الأدوية التى يتم إنتاجها مع التركيز على المستحضرات المطلوبة والتى تحقق ربحية، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة فى السوق.
وتطرق الوزير إلى عملية تسعير المنتجات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون ودعم الشركة القابضة فى إعادة تسعير المنتجات الخاسرة من خلال التفاوض مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، موجهًا بالعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.
كذلك استمع الوزير إلى آراء السادة أعضاء المجلس حول كيفية التصدى لتلك التحديات والعمل على النهوض بمؤشرات الأداء لمحفظة الشركات الإنتاجية والتجارية التابعة للشركة القابضة.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث
ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة