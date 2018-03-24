وزير التعليم العالى: قواعد الترقيات الجديدة سيتم ربطها بالأبحاث العلمية







وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن الوزارة وصلت بالخطة التنفيذية الخاصة باستراتيجية البحث العلمى لمدة 5 سنوات قادمة إلى حيز التنفيذ، قائلا: "ننفذها أولا على المراكز البحثية لربط كل الخطة البحثية وتنفيذها بالتمويل ولابد أن يرتبط التمويل بالخطة البحثية وربطها بقواعد الترقيات لأنه لابد أن تلتزم الترقيات بما يتم الاتفاق عليه".

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش المؤتمر القومى للبحث العلمى، الذى نظمته الوزارة بحضور الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن قواعد الترقيات الجديدة سيتم ربطها بالأبحاث العلمية التى تحتاجها الدولة بحيث يكون هناك على سبيل المثال 70% من إنتاج الأبحاث لتحل مشاكل واقعية و30% للابتكار فى مجالات أخرى لها علاقة بالتوجهات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن لابد أن تكون "التروس" كلها تكون متشابكة للوصول لبحث علمى له مردود فعلى، قائلا: "شكلنا مكاتب متخصصة داخل الجامعات الحكومية للنهوض بالترتيب العالمى للجامعات المصرية وكل الجامعات تقدمت بالملفات المطلوبة لتصنيف QS بعد ورش عمل وتدريب داخل وخارج مصر، و70% من الجامعات تقدمت بأوراقها لتصنيف التايمز والنتيجة على شهر يوليو أو أغسطس للعام الحالى"، مؤكدًا على أن البحث العلمى أمل ومستقبل التطوير فى الدولة خلال الفترة المقبلة.