وزير البيئة: البعد البيئى أصبح عاملا هاما فى جميع المشروعات بفضل السيسى

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أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن "البيئة فى مصر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، ولكننا نطمح إلى تحقيق المزيد"، مشيرا إلى أن البعد البيئى فى مصر أصبح عاملا هاما فى جميع القطاعات والمشروعات التى تقام والفضل يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال فهمى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت - إن الرئيس السيسى، يولى اهتماما ودعما للقضايا البيئية، وهو الاهتمام الذى سبق وأن ظهر فى مشاركته بمؤتمر التغيرات المناخية بباريس، والذى أعطى رسالة قوية بأهمية الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى القارة الأفريقية والعالم أجمع وأن هذا الاهتمام انعكس أيضا عند حضور الرئيس فى قمم الأمم المتحدة، فكان جزء من اجتماعاته موجها لمشاكل البيئة والتغيرات المناخية بجانب توجيهاته المستمرة لنا ببذل المزيد من الجهد لحل المشاكل البيئية.

ولفت فى هذا الصدد إلى قرار لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية فى اجتماعها على هامش الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية التى عقدت مؤخرا فى أديس أبابا، باختيار مصر عضوا دائما فى اللجنة، نظرا لما بذلته من جهود فى توحيد الموقف الأفريقى أمام المحافل الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخى، ودفاعها عن مصالح الدول الأفريقية فى قمة باريس للمناخ وفى الاجتماعات الدولية الأخرى الخاصة بالمناخ وأيضا لما قامت به مصر للتقدم بمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتى تشمل الحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تجنب الآثار السلبية لهذه التغيرات مثلما فعلته مصر من إقامة حواجز لحماية شواطئ البحار من التآكل، موضحا أن السيسى، كان يشغل منصب رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية أثناء مؤتمر باريس للمناخ عام 2014.

وأضاف أن مصر قادت المطالب الأفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية الكبرى المتقدمة تكاليف التكيف مع هذه التغيرات المناخية، باعتبار أن هذه الدول السبب الرئيسى فيها نتيجة الانبعاثات الغازية الهائلة التى تنتج عن كثافة عمليات التصنيع، ومن هنا فإن هذه الدول الصناعية مطالبة بدفع فاتورة التلوث المناخى وما يحدثه من تغييرات على البيئة بجانب المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة التى أعلنها السيسى فى قمة باريس للمناخ، لإتاحة الخدمة الكهربائية لسكان أفريقيا.

وأشار فهمى كذلك إلى اهتمام الرئيس السيسى وتكليفاته المستمرة بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية عند بناء المصانع وتشغيلها وأيضا فى كافة المشروعات القومية التى تقام حيث أن الحفاظ على الاشتراطات البيئية تعنى حماية صحة المواطنين والحفاظ على حياتهم، ولفت الوزير أيضا إلى أنه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم وضع خطة لحماية نهر النيل بالتعاون مع وزارتى الرى والبيئة.