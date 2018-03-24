video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير البيئة: البعد البيئى أصبح عاملا هاما فى جميع المشروعات بفضل السيسى

السبت، 24 مارس 2018 10:56 ص
وزير البيئة: البعد البيئى أصبح عاملا هاما فى جميع المشروعات بفضل السيسى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة





أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن "البيئة فى مصر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، ولكننا نطمح إلى تحقيق المزيد"، مشيرا إلى أن البعد البيئى فى مصر أصبح عاملا هاما فى جميع القطاعات والمشروعات التى تقام والفضل يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال فهمى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت - إن الرئيس السيسى، يولى اهتماما ودعما للقضايا البيئية، وهو الاهتمام الذى سبق وأن ظهر فى مشاركته بمؤتمر التغيرات المناخية بباريس، والذى أعطى رسالة قوية بأهمية الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى القارة الأفريقية والعالم أجمع وأن هذا الاهتمام انعكس أيضا عند حضور الرئيس فى قمم الأمم المتحدة، فكان جزء من اجتماعاته موجها لمشاكل البيئة والتغيرات المناخية بجانب توجيهاته المستمرة لنا ببذل المزيد من الجهد لحل المشاكل البيئية.

ولفت فى هذا الصدد إلى قرار لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية فى اجتماعها على هامش الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية التى عقدت مؤخرا فى أديس أبابا، باختيار مصر عضوا دائما فى اللجنة، نظرا لما بذلته من جهود فى توحيد الموقف الأفريقى أمام المحافل الدولية فيما يتعلق بالتغير المناخى، ودفاعها عن مصالح الدول الأفريقية فى قمة باريس للمناخ وفى الاجتماعات الدولية الأخرى الخاصة بالمناخ وأيضا لما قامت به مصر للتقدم بمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتى تشمل الحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تجنب الآثار السلبية لهذه التغيرات مثلما فعلته مصر من إقامة حواجز لحماية شواطئ البحار من التآكل، موضحا أن السيسى، كان يشغل منصب رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية أثناء مؤتمر باريس للمناخ عام 2014.

وأضاف أن مصر قادت المطالب الأفريقية بأن تتحمل الدول الصناعية الكبرى المتقدمة تكاليف التكيف مع هذه التغيرات المناخية، باعتبار أن هذه الدول السبب الرئيسى فيها نتيجة الانبعاثات الغازية الهائلة التى تنتج عن كثافة عمليات التصنيع، ومن هنا فإن هذه الدول الصناعية مطالبة بدفع فاتورة التلوث المناخى وما يحدثه من تغييرات على البيئة بجانب المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة التى أعلنها السيسى فى قمة باريس للمناخ، لإتاحة الخدمة الكهربائية لسكان أفريقيا.

وأشار فهمى كذلك إلى اهتمام الرئيس السيسى وتكليفاته المستمرة بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية عند بناء المصانع وتشغيلها وأيضا فى كافة المشروعات القومية التى تقام حيث أن الحفاظ على الاشتراطات البيئية تعنى حماية صحة المواطنين والحفاظ على حياتهم، ولفت الوزير أيضا إلى أنه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم وضع خطة لحماية نهر النيل بالتعاون مع وزارتى الرى والبيئة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. وزير البيئة: 80 مليون طن قمامة مخلفات المصريين خلال العام الواحد

وزير البيئة: المنظومة الجديدة لجمع القمامة أساسها تقديم خدمة جيدة للمواطنين (فيديو)

السبت.. وزارة البيئة تحتفل بساعة الأرض من برج القاهرة

وزارة البيئة تحتفل غدًا بساعة الأرض من برج القاهرة

وزير البيئة

الرئيس السيسى

تغير المناخ

مؤتمر باريس للمناخ

اخبار مصر

عبد الفتاح السيسى

القارة الافريقية




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة