وزير الإسكان: الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ102 قرية بأسيوط آخر يونيو







كتب أحمد حسن

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى فى عدد من قرى أسيوط، خلال اجتماعه بمسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع المنعقد اليوم السبت، إنه يجرى حاليا توصيل خدمات الصرف الصحى لـ102 قرية، بما نسبته 43.4%، من إجمالى قرى المحافظة البالغ عددها 235 قرية، بخلاف 7 قرى مخدومة.

وأوضح الوزير من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ4 قرى منها حتى نهاية يونيو 2018، هى: بنى صالح بمركز القوصية، وأبو خرس فى مركز أبو تيج، والشامية بمركز ساحل سليم، وإسكندرية التحرير بمركز أسيوط.