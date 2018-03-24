ننشر صور رقيب الشرطة شهيد انفجار الإسكندرية

ننشر صور رقيب الشرطة شهيد انفجار الإسكندريةالسبت، 24 مارس 2018 01:29 م
الإسكندرية – أسماء على بدر
ينشر "اليوم السابع" أول صور للشهيد رقيب شرطة على جلال، سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية، والذى استشهد نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.
وأكد مصدر أمنى، رفيع المستوى بمديرية أمن الإسكندرية، إن الانفجار الذى وقع منذ قليل، كان نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.
وأوضح المصدر، إن الحادث أسفر عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الاسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين تم نقلهم لمستشفى مصطفى كامل العسكرى.
وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية لأحد المصابين خطيرة، وجارى عمل الإسعافات الطبية له، نافيًا تعرض اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، لأى إصابات جراء استهداف موكبه.
شهيد انفجار الإسكندرية
شهيد انفجار الإسكندرية
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بواسطة:
السيد محمد
الإعدام
أبوس إيد القائمين على تنفيذ أحكام الإعدام أن يسرعوا من إبادة كلاب جهنم المحكوم عليهم نفسنا البلد تنضف بقى من الكلاب ولاد الكلاب دول