video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر صور رقيب الشرطة شهيد انفجار الإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 01:29 م
ننشر صور رقيب الشرطة شهيد انفجار الإسكندرية على جلال شهيد انفجار الاسكندريه وابنه





الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع" أول صور للشهيد رقيب شرطة على جلال، سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية، والذى استشهد نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.

وأكد مصدر أمنى، رفيع المستوى بمديرية أمن الإسكندرية، إن الانفجار الذى وقع منذ قليل، كان نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.

وأوضح المصدر، إن الحادث أسفر عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الاسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين تم نقلهم لمستشفى مصطفى كامل العسكرى.

وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية لأحد المصابين خطيرة، وجارى عمل الإسعافات الطبية له، نافيًا تعرض اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، لأى إصابات جراء استهداف موكبه.

شهيد إنفجار الإسكندرية (1)
شهيد انفجار الإسكندرية 
شهيد إنفجار الإسكندرية (2)
شهيد انفجار الإسكندرية 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"غادة والى" توجه مدير مديرية التضامن بتقديم الدعم لضحايا انفجار الإسكندرية

أمن الإسكندرية يمشط محيط حادث انفجار السياة.. والنياية تعاين الحادث

النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بمعاينة موقع حادث تفجير الإسكندرية

تفجير اسكندرية

حادث الاسكندرية

تفجير الاسكندرية

موكب مدير امن اسكندرية

تفجير موكب مدير امن اسكندرية

حادث الاسكندرية اليوم

تفجير الإسكندرية

مدير امن الاسكندرية

تفجير منطقة رشدي

انفجار سيارة فى الاسكندرية




لا تفوتك
بالأسماء.. شهيد و6 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية

بالأسماء.. شهيد و6 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

العالم يرفع القبعة احتراماً للفراعنة رغم الهزيمة أمام البرتغال.. CNN:منتخب مصر قوة لا يستهان بها بالمونديال.. مترو الإنجليزية: محمد صلاح لا يتوقف عن التسجيل.. والبرنابيو: هداف ليفربول يعيش موسما استثنائيا

العالم يرفع القبعة احتراماً للفراعنة رغم الهزيمة أمام البرتغال.. CNN:منتخب مصر قوة لا يستهان بها بالمونديال.. مترو الإنجليزية: محمد صلاح لا يتوقف عن التسجيل.. والبرنابيو: هداف ليفربول يعيش موسما استثنائيا

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

السيد محمد

الإعدام

أبوس إيد القائمين على تنفيذ أحكام الإعدام أن يسرعوا من إبادة كلاب جهنم المحكوم عليهم نفسنا البلد تنضف بقى من الكلاب ولاد الكلاب دول

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة