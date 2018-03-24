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ننشر أول صور انفجار سيارة مفخخة بمنطقة رشدى بوسط الإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 12:28 م
ننشر أول صور انفجار سيارة مفخخة بمنطقة رشدى بوسط الإسكندرية انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية





كتب إيهاب المهندس وأسماء على بدر
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شهدت منطقة رشدى بوسط الإسكندرية، انفجار سيارة مفخخة بشارع المعسكر الرومانى، مما تسبب فى خسائر فى المبانى والسيارات بالمنطقة. 

وكشفت مصادر، عن أن الانفجار ناجم عن تفجير سيارة مفخخة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث الانفجار الذى وقع قبل قليل.

وقال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تم نقل المصابين لمستشفى مصطفى كامل والجثة إلى مشرحة كوم الدكة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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