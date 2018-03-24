ننشر أول صور انفجار سيارة مفخخة بمنطقة رشدى بوسط الإسكندرية

ننشر أول صور انفجار سيارة مفخخة بمنطقة رشدى بوسط الإسكندريةالسبت، 24 مارس 2018 12:28 م
انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية
كتب إيهاب المهندس وأسماء على بدر
إضافة تعليق
شهدت منطقة رشدى بوسط الإسكندرية، انفجار سيارة مفخخة بشارع المعسكر الرومانى، مما تسبب فى خسائر فى المبانى والسيارات بالمنطقة.
وكشفت مصادر، عن أن الانفجار ناجم عن تفجير سيارة مفخخة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث الانفجار الذى وقع قبل قليل.
وقال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تم نقل المصابين لمستشفى مصطفى كامل والجثة إلى مشرحة كوم الدكة.
إضافة تعليق
لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها
انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة