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مصدر أمنى: عبوة ناسفة تزن 8 كيلو جرامات وراء انفجار سيارة الإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 12:54 م
مصدر أمنى: عبوة ناسفة تزن 8 كيلو جرامات وراء انفجار سيارة الإسكندرية انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية





كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى أن عبوة ناسفة تزن 8 كيلو جرام مواد شديدة الانفجار تم وضعها أسفل سيارة كانت متوقفة أمام إحدى الفنادق بشارع المعسكر الرومانى بمحافظة الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية أثناء استقلاله سيارته ونتج عنها تهشيم 7 سيارات وحوائط الفندق و3 عقارات مجاورة.
 
 
وأضاف المصدر، أن خبراء المفرقعات، ورجال الحماية المدنية، وبصحبتهم 5 سيارات مجهزة للمفرقعات انتقلوا إلى مكان الحادث ﻹجراء عمليات الفحص والتعقيم بالمكان تحسبا لوجود أى مواد متفجرة أخرى بمحيط الانفجار منعا لسقوط أى ضحايا آخرين.
 
 
كان انفجار وقع بمحافظة الإسكندرية نتج عنه وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة لانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية وتم نقلهم إلى المستشفى.

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