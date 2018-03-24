محافظ الإسكندرية: السيارة المفخخة كانت تستهدف موكب مدير الأمن

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن السيارة المفخخة كانت تستهدف موكب مدير أمن الإسكندرية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مدير الأمن بحالة جيدة ولم يصب فى التفجيرات.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن الإصابات جاءت فى سيارات الحراسة و أسفرت عن 3 مصابين ووفاة شخص، بعد انفجار سيارة مفخخة كانت تقف بشارع المعسكر الرومانى.