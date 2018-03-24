محافظ الإسكندرية: السيارة المفخخة كانت تستهدف موكب مدير الأمن

محافظ الإسكندرية: السيارة المفخخة كانت تستهدف موكب مدير الأمنالسبت، 24 مارس 2018 12:49 م
جانب من الحادث
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن السيارة المفخخة كانت تستهدف موكب مدير أمن الإسكندرية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مدير الأمن بحالة جيدة ولم يصب فى التفجيرات.
وأكد محافظ الإسكندرية على أن الإصابات جاءت فى سيارات الحراسة و أسفرت عن 3 مصابين ووفاة شخص، بعد انفجار سيارة مفخخة كانت تقف بشارع المعسكر الرومانى.
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