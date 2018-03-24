ليفربول لـ"محمد صلاح" بعد مباراة البرتغال: أحسنت

ليفربول لـ"محمد صلاح" بعد مباراة البرتغال: أحسنتالسبت، 24 مارس 2018 12:05 ص
محمد صلاح
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق
حرص نادى ليفربول على تشجيع اللاعب محمد صلاح، بعد أداءه الرائع مع منتخب مصر، الذى قدمه أمام منتخب البرتغال.
وكتب حساب ليفربول بالعربى عبر "تويتر" :"محمد صلاح ينجح في تسجيل هدف رائع في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي على نظيره المصري بنتيجة 2-1. أحسنت".
ليفر بول
إضافة تعليق
4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد
كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة