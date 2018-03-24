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ليفربول لـ"محمد صلاح" بعد مباراة البرتغال: أحسنت

السبت، 24 مارس 2018 12:05 ص
ليفربول لـ"محمد صلاح" بعد مباراة البرتغال: أحسنت محمد صلاح





كتب إسلام جمال
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حرص نادى ليفربول على تشجيع اللاعب محمد صلاح، بعد أداءه الرائع مع منتخب مصر، الذى قدمه أمام منتخب البرتغال.

وكتب حساب ليفربول بالعربى عبر "تويتر" :"محمد صلاح ينجح في تسجيل هدف رائع في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي على نظيره المصري بنتيجة 2-1. أحسنت".

 

ليفر بول
ليفر بول

 

 


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