ليفربول لـ"محمد صلاح" بعد مباراة البرتغال: أحسنت







كتب إسلام جمال

حرص نادى ليفربول على تشجيع اللاعب محمد صلاح، بعد أداءه الرائع مع منتخب مصر، الذى قدمه أمام منتخب البرتغال.

وكتب حساب ليفربول بالعربى عبر "تويتر" :"محمد صلاح ينجح في تسجيل هدف رائع في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي على نظيره المصري بنتيجة 2-1. أحسنت".