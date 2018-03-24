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فيديو.. متحدث التموين: ارتفاع الأسعار عقب انتخابات الرئاسة "شائعات"

السبت، 24 مارس 2018 07:47 م
فيديو.. متحدث التموين: ارتفاع الأسعار عقب انتخابات الرئاسة "شائعات" محمد سويد





كتب إبراهيم حسان
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قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الأنباء التى خرجت حول تطبيق زيادة فى الأسعار عقب الانتخابات الرئاسية، ليس لها أى أساس من الصحة وتدخل تحت بند الشائعات التى تواجهها الدولة المصرية.

 

وأضاف سويد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بين السطور" المذاع عبر قناة ON live، مع الإعلامية أمانى الخياط، أن وزارة التموين تملك أكبر قدر من الاحتياطى الاستراتيجي منذ 2011، وكذلك أكبر قدر من القمح، الذى يكفى لثلاثة أشهر ونصف، إلى جانب الموسم المحلى الذى سيبدأ بعد أسبوعين.

 

وأوضح سويد، أن رقم الخط الساخن لتسجيل بيانات بطاقات التموين هو 91237، مشيرا فى السياق ذاته، إلى أن وزارة التموين استخرجت منذ يناير الماضى مليون بطاقة تموين بدل فاقد.


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محمد سويد

وزارة التموين

شائعات ارتفاع الاسعار




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