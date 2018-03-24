صور.. "اليوم السابع" يشارك فى "ساعة الأرض" ويطفئ الأنوار بصالة التحرير

كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

حرص "اليوم السابع" على المشاركة فى المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، وذلك بإطفاء الأنوار بصالة تحرير "اليوم السابع"، وذلك مع بداية الساعة الـ8:30 مساء وهو موعد بدء ساعة الأرض وفق ما حددته وزارة البيئة فى مصر، إيمانا منه بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار المعروفة عالميا بـ"ساعة الأرض".

وتشارك مصر العالم اليوم فى الاحتفال بساعة الأرض من خلال إحتفالية كبرى انطلقت من المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وسيتم إطفاء الأنوار بعدد من المعالم السياحية الهامة "القلعة والأهرامات وأبو الهول ومكتبة الإسكندرية وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك وبعض الفنادق الكبرى"، ومشاركة الجهات المختلفة والمجتمع المدنى والأفراد.

وأكدت وزارة البيئة، على أنه سيتم إطفاء الأنوار فى عدد من المعالم السياحية المهمة بالمحافظات المصرية، منها "القلعة والأهرامات وأبو الهول ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى وبعض المعابد الأثرية بالأقصر، كالكرنك وبعض الفنادق الكبرى"، ومشاركة الجهات المختلفة والمجتمع المدنى والأفراد، بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعى بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة.