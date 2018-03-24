شاهد.. لقطات الإثارة وأهداف مباراة مصر والبرتغال

شاهد.. لقطات الإثارة وأهداف مباراة مصر والبرتغالالسبت، 24 مارس 2018 01:07 ص
مصر والبرتغال
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خسر منتخب مصر أمام نظيره البرتغالى بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المواجهة التى جمعتهما باستاد لاتس جراند بسويسرا فى أولى وديات الفراعنة استعداداً لخوض منافسات كأس العالم بروسيا 2018، أحرز هدف الفراعنة محمد صلاح، بينما سجل لبرازيل أوروبا كرستيانو رونالدو هدفين.
شاهد أبرز لقطات الإثارة فى المباراة.
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