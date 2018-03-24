video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة حادث انفجار سيارة بالإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 12:46 م
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة حادث انفجار سيارة بالإسكندرية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء





كتبت هند مختار
إضافة تعليق

يتابع المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، مع كلا من اللواء مجدى عبد الغفار ، وزير الداخلية ، والدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، حادث الانفجار الذى وقع بالإسكندرية بالمعسكر الرومانى منذ قليل.

 

كما وجه رئيس الوزراء بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمصابى الحادث.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع انفجار السيارة المفخخة بمنطقة رشدى

الداخلية تتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث الإسكندرية

الداخلية: نجاة مدير أمن الإسكندرية من الاغتيال بتفجير المعسكر الرومانى

مصادر: انفجار الإسكندرية ناتج عن سيارة مفخخة وفرض كردون أمنى بمحيطه

قيادات الداخلية يستمعون لشهود العيان بموقع حادث الإسكندرية

الصحة: ارتفاع مصابى تفجير المعسكر الرومانى بالإسكندرية لـ4 أشخاص ووفاة واحدة

تفجير إسكندرية

مجلس الوزراء

المعسكر الروماني

سيارة مفخخة

رئيس الوزراء

وزير الداخلية

انفجار سيارة

تفجير اسكندرية

حادث الاسكندرية

تفجير الاسكندرية

موكب مدير امن اسكندرية

تفجير موكب مدير امن اسكندرية

حادث الاسكندرية اليوم

تفجير الإسكندرية

مدير امن الاسكندرية

تفجير منطقة رشدي

انفجار سيارة فى الاسكندرية




لا تفوتك
"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة