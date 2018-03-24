رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة حادث انفجار سيارة بالإسكندرية

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة حادث انفجار سيارة بالإسكندريةالسبت، 24 مارس 2018 12:46 م
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يتابع المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، مع كلا من اللواء مجدى عبد الغفار ، وزير الداخلية ، والدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، حادث الانفجار الذى وقع بالإسكندرية بالمعسكر الرومانى منذ قليل.
كما وجه رئيس الوزراء بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمصابى الحادث.
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