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تحرير 547 مخالفة مرورية وفحص 8 سيارات مجهولة فى حملة بالمنوفية

السبت، 24 مارس 2018 12:51 م
تحرير 547 مخالفة مرورية وفحص 8 سيارات مجهولة فى حملة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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شنت إدارة المرور بمديرة أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرائسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة بنطاق المديرية لتأكيد انضباط الشارع ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 547 مخالفه ‏متنوعة، شملت 64 حالة إنتظار خاطئ تم رفعها بالونش حالات ضبط سيارات بدون ‏رخصه قيادة تم ضبط 45 سيارة بدون رخصه قيادة، 41 سيارة ‏بدون رخصه تسيير، 1 سيارة بدون لوحات، 22  حالة حالات ضبط الدراجات النارية وتسليمها، ضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات، 357 مخالفة على نموذج 125 مرور. 

 

وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت المديرية بحملة مكبرة أسفرت عن فحص 8 سيارات متروكة حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات وتبين أنه غير مبلغ ‏بسرقتها وجارى استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة. ‏


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