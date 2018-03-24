بالأسماء.. شهيد و6 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد المصابين فى حادث انفجار جسم غريب، بشارع المعسكر الرومانى امام فندق توليب -سيد جابر، محافظة الاسكندرية ل 6 مصابين ووفاة وحدة حتى الان .

وقالت وزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 7 سيارات اسعاف مجهزة وتم نقل الحالات المصابة لمستشفى مصطفى كامل العسكرى وتم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.

وحصلت اليوم السابع على أسماء الشهداء والمصابين فى الحادث

1- على جلال أحمد شبانة مساعد شرطة 45 سنة " استشهد "

2-محمود صلاح محمد 22 سنه مندوب شرطة "مصاب "

3- عبد الله محمد عبد الله 19 سنه مجند " مصاب "

4- أحمد حسنى 33 سنه أمين شرطة مصاب

5-محمد خميس قوات بحرية 42سنه

6- محمد ابراهيم شحاتة 29سنه مجند

7- أحمد محمد على مجند مصاب