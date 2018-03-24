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السبت، 24 مارس 2018 01:48 م
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بالأسماء.. شهيد و6 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 01:48 م
بالأسماء.. شهيد و6 ومصابين فى حادث انفجار المعسكر الرومانى بالإسكندرية انفجار الاسكندرية





كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد المصابين فى  حادث انفجار جسم غريب، بشارع المعسكر الرومانى امام فندق توليب -سيد جابر، محافظة الاسكندرية ل 6 مصابين ووفاة وحدة حتى الان .
 
وقالت وزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 7 سيارات اسعاف مجهزة وتم نقل الحالات المصابة لمستشفى مصطفى كامل العسكرى وتم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.
 
وحصلت اليوم السابع على أسماء الشهداء والمصابين فى الحادث 
 
1- على جلال أحمد شبانة مساعد شرطة 45 سنة " استشهد "
2-محمود صلاح محمد 22 سنه مندوب شرطة "مصاب "
3- عبد الله محمد عبد الله 19 سنه مجند " مصاب "
4- أحمد حسنى 33 سنه أمين شرطة مصاب 
5-محمد خميس قوات بحرية 42سنه 
6- محمد ابراهيم شحاتة 29سنه مجند 
7- أحمد محمد على مجند مصاب 
 

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