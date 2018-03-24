اليوم.. انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة المناظير والجهاز الهضمى والكبد







كتبت أمل علام

تنظم الجمعية المصرية لدراسة المناظير، وأمراض الجهاز الهضمى والكبد ESEHG المؤتمر السنوى الــــ 16، والذى يعقد فى الفترة من 24 إلى 28 مارس بالقاهرة.

من جانبه قال الدكتور سراج زكريا أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بطب القاهرة، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن هناك اهتماما كبير جدا بشباب الأطباء، من حيث التسجيل للحضور المجانى إلى التدريب العملى على التشخيص والعلاج بالمناظير على نماذج معدة خصيصا للتدريب عليها، ومماثلة لما يمكن وجوده بالمريض، وفى بعض الحالات تستخدم معدة الحيوانات.

وقال الدكتور سراج زكريا أنه تم دعوة 25 خبير أجنبى من فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا ،والمكسيك والعرب من الأردن، ووفد كبير من لبنان ،والسعودية ،وعلى رأسهم رئيس الجمعية العالمية للمناظير" WEO "البروفوسير جان فرانسوا راي وهذه هي زيارته العشرين على مدى 20 عاما .

كما يشارك فى المؤتمر الدكتور زياد شرايحة من الأردن،و البروفوسير الانجليزى الستير فوربس وهو أستاذ تغذية الجهاز الهضمي بإنجلترا، والبروفوسير بيرو الماسيو، من ايطاليا ،وفريق من جامعة نوتينجهام بإنجلترا، والبروفسير جورو إيصال، وادولفو بارا بلانكو، ووليد فطين، حيث سيتم تخصيص جلسة خاصة يشاركون فيها ، ولأول مرة تشارك من المكسيك دكتورة إلينا بانجتاى وهي خبيرة في الأمعاء الدقيقة، ومن ألمانيا الدكتور محمد عبد الحافظ خبير مناظير الجهاز الهضمي والعلاج بمنظار الموجات فوق الصوتية وعلاج حويصلات البنكرياس بالمنظار وزوجته الدكتورة ميادة النجولي خبيرة أمراض الكبد. والدكتور أحمد هاشم من السعودية.

وأوضح الدكتور سراج زكريا ،أن المؤتمر يشارك فيه من الأردن 10 أساتذة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأردنية للجهاز الهضمى،ويقدمون جلسة خاصة بهم علي رأسهم رئيس الجمعية الأردنية الدكتور يوسف عجلوني وفريق متميز في علمه.

وتنظم الجمعية بالتعاون مع الجمعية العالمية للمناظير يومين متكاملين كورس تعليمى على أعلى مستوي علمى عالمي.

ولأول مرة تنظم جلسة عن تاريخ المناظير حيث تم دعوة أكبر أساتذة المناظير سنا ،ويتم من خلال مناقشتهم التجول فى عالم المناظير عبر السنين والاستفادة من خبراتهم.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال عصمت خبير أمراض الكبد ،ومستشار المنظمة العالمية للفيروسات الكبدية سيعقد جلسة عن آثار الإصابة بفيروس سي خارج الكبد.

ويقدم الدكتور طاهر الزناتى والدكتور يحى الشاذلي ووليد فؤاد وباتريك كينيدى جلسة هامة عن الفيروسات المختلفة،موضحا أنه سيتم عقد جلسة هامة عن أورام الكبد ،وتم دعوة اكبر الأخصائيين فى هذا المجال ،وفريق من الجامعات المصرية للتشخيص وعرض العلاجات.

وقال أن المؤتمر يولى اهتماما كبيرا بدهون الكبد وتشخيصها وعلاجها.