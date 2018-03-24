النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بمعاينة موقع حادث تفجير الإسكندرية

النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بمعاينة موقع حادث تفجير الإسكندريةالسبت، 24 مارس 2018 01:12 م
تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية
كتب حازم عادل وأمنية الموجى
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أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة سيدى جابر إلى مكان حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، لإجراء المعاينة اللازمة، والانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه يتابع سير التحقيقات فى حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية.
وأكد مصدر أمنى، رفيع المستوى بمديرية أمن الإسكندرية، إن الانفجار الذى وقع منذ قليل، كان نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.
وأوضح المصدر، إن الحادث أسفر عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الاسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين تم نقلهم لمستشفى مصطفى باشا العسكرى.
وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية لأحد المصابين خطيرة، وجارى عمل الإسعافات الطبية له، نافيًا تعرض اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، لأى إصابات جراء استهداف موكبه.
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