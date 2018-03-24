النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

كتب حازم عادل

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بفتح تحقيقات فورية وموسعة فى حادث انفجار سيارة بمنطقة رشدى بوسط الإسكندرية، وبالتحديد بشارع المعسكر الرومانى.

وكلف النائب العام النيابة المختصة بالانتقال لمكان الحادث وإجراء معاينة له وسماع أقوال شهود العيان فى الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، فى بيان رسمى انفجار عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.. أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجارى استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.