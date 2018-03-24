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واستشهاد شرطى..

الداخلية: نجاة مدير أمن الإسكندرية من الاغتيال بتفجير المعسكر الرومانى

السبت، 24 مارس 2018 12:37 م
الداخلية: نجاة مدير أمن الإسكندرية من الاغتيال بتفجير المعسكر الرومانى محيط الانفجار





كتب محمود عبد الراضي - سمير حسنى
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أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، على أنه صباح اليوم السبت انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

 

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

 

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجارى استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.


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