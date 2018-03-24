الداخلية تتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث الإسكندرية







كتب محمود عبد الراضى

تحفظت أجهزة الأمن على مجموعة مِن كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط حادث الإسكندرية، تمهيداً لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية.