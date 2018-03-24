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الداخلية تتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث الإسكندرية

السبت، 24 مارس 2018 12:40 م
الداخلية تتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث الإسكندرية انفجار سيارة مفخخة





كتب محمود عبد الراضى
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تحفظت أجهزة الأمن على مجموعة مِن كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط حادث الإسكندرية، تمهيداً لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.
 
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية.
 

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