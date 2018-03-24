استشهاد سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية فى محاولة اغتياله الفاشلة

استشهاد سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية فى محاولة اغتياله الفاشلةالسبت، 24 مارس 2018 01:07 م
تفجير سيارة الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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أكد مصدر أمنى، رفيع المستوى بمديرية أمن الإسكندرية، إن الانفجار الذى وقع منذ قليل، كان نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.
وأوضح المصدر، إن الحادث أسفر عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الاسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين، تم نقلهم لمستشفى مصطفى باشا العسكرى.
وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية لأحد المصابين خطيرة، وجارى عمل الإسعافات الطبية، نافيا تعرض اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، لأى إصابات جراء استهداف موكبه.
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