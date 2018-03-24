استشهاد المجند عبدالله محمد متأثرا بإصابته فى حادث تفجير الإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، استشهاد أحد المصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة، وقع ظهر اليوم، السبت، بشارع المسرح الرومانى، بمنطقة رشدى بالإسكندرية.

الشهيد المجند عبدالله محمد، توفى منذ قليل متأثرا بإصابته، ليرتفع عدد شهداء الحادث إلى 2.

وأضاف المدصر الأمنى أنه مازال هناك 5 مصابين يتلقون العلاج حالياً بمستشفى مصطفى كامل العسكرى، ويقوم اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية بزيارتهم حالياً فى المستشفى.