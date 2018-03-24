استشهاد المجند عبدالله محمد متأثرا بإصابته فى حادث تفجير الإسكندرية

استشهاد المجند عبدالله محمد متأثرا بإصابته فى حادث تفجير الإسكندريةالسبت، 24 مارس 2018 04:24 م
موقع الحادث
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، استشهاد أحد المصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة، وقع ظهر اليوم، السبت، بشارع المسرح الرومانى، بمنطقة رشدى بالإسكندرية.
الشهيد المجند عبدالله محمد، توفى منذ قليل متأثرا بإصابته، ليرتفع عدد شهداء الحادث إلى 2.
وأضاف المدصر الأمنى أنه مازال هناك 5 مصابين يتلقون العلاج حالياً بمستشفى مصطفى كامل العسكرى، ويقوم اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية بزيارتهم حالياً فى المستشفى.
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بواسطة:
دعاء
دعاء
ربي يا ملك هذه الروح، اسآلك ان ترد حق هذه النفس في من فكر، خطط، مول، ساعد، دعم معنويا، شجع، او صمت علي قتل هذه النفس. حتي و ان كانوا مغيبون عن الحق، نسآلك ان تصيبهم بما اصاب اهل الفقداء و المصابين، ابتليهم بمرض لا يترك اجسامهم حيث لا ينفعهم علاج او طب. احسب منهم سلامك و شتتهم و اعيننا علي شرهم فانهم اهل خبث و يستريحون لروية الدماء الصاهرة لشباب في حاله. الهم اسمع مني و من كامل شعب مصر و انصرنا و انصر مصر التي لها مكانة عظيمة عندك!