4 آراء للأئمة عن حكم "العقيقة" للذكر والأنثى.. تعرف عليها

4 آراء للأئمة عن حكم "العقيقة" للذكر والأنثى.. تعرف عليهاالجمعة، 23 مارس 2018 04:00 ص
دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على
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كثيرا منا يرزقهم الله بنعمة الأبناء، لكن فى نفس الوقت يغفل البعض أن هناك سنن كان يفعلها النبى وأصحابه فى كل نعمة يرزقهم الله بها شكرًا للمولى عزوجل، وعندما يرزق الإنسان بالأبناء عليه أن يعق عنهم، وهو ما يعرف بالعقيقة، ولكن الأئمة الأربعة اختلفوا فى حكمها وما يجزئ فيها عن الذكر والأنثى كالآتى:
1- الأحناف: يرون أنها مباحة ويعق عن الذّكر أو الأُنثى شاة.
2- المالكية: يرون أنها مندوبة ويعق عن الذّكر أو الأُنثى شاة.
3- الشافعية: يرون أنها سنة مؤكدة ويُعقَّ عن الذّكر شاتَيْن، وعن الأنثى شاةً واحدةً، ويجزئ عن الذّكر شاة واحدة.
4- الحنابلة: يرون أنها سنة مؤكدة ويُعقَّ عن الذّكر شاتَيْن، وعن الأُنثى شاةً واحدةً.
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