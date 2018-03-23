video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

4 آراء للأئمة عن حكم "العقيقة" للذكر والأنثى.. تعرف عليها

الجمعة، 23 مارس 2018 04:00 ص
4 آراء للأئمة عن حكم "العقيقة" للذكر والأنثى.. تعرف عليها دار الإفتاء - أرشيفية





كتب لؤى على
إضافة تعليق

كثيرا منا يرزقهم الله بنعمة الأبناء، لكن فى نفس الوقت يغفل البعض أن هناك سنن كان يفعلها النبى وأصحابه فى كل نعمة يرزقهم الله بها شكرًا للمولى عزوجل، وعندما يرزق الإنسان بالأبناء عليه أن يعق عنهم، وهو ما يعرف بالعقيقة، ولكن الأئمة الأربعة اختلفوا فى حكمها وما يجزئ فيها عن الذكر والأنثى كالآتى:

1- الأحناف: يرون أنها مباحة ويعق عن الذّكر أو الأُنثى شاة.

2- المالكية: يرون أنها مندوبة ويعق عن الذّكر أو الأُنثى شاة.

3- الشافعية: يرون أنها سنة مؤكدة ويُعقَّ عن الذّكر شاتَيْن، وعن الأنثى شاةً واحدةً، ويجزئ عن الذّكر شاة واحدة.

4- الحنابلة: يرون أنها سنة مؤكدة ويُعقَّ عن  الذّكر شاتَيْن، وعن الأُنثى شاةً واحدةً.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عضو مجمع البحوث الإسلامية: الإيجابية تعنى الإسهام والمشاركة البناءة

اعرف شروط التقدم لمسابقة مجمع البحوث الإسلامية للإيفاد فى شهر رمضان

العقيقة

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة