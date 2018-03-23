وفد البرلمان وسفير مصر ببريطانيا يلتقون أسرة مريم بمقر السفارة فى لندن







كتب : نورا فخرى - إيمان على

التقى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب إسماعيل نصر الدين والسفير ناصر كامل سفير مصر فى بريطانيا والقنصل العام علاء يوسف، مع أسرة الطالبة المتوفية مريم، وذلك بمقر السفارة المصرية فى بريطانيا لمتابعة التحقيقات التى تجريها شرطة سكوتلانديار، والتنسيق لتسهيل إجراءات نقل جثمان مريم إلى القاهرة .



وأكد النائب علاء عابد فى تصريحات له، أن اللقاءات البرلمانية التى أجراها الوفد المصري بالتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة فى السفارة المصرية بلندن، أدت إلى سرعة الإجراءات، مشيدا بالمتابعة الدقيقة من السفارة المصرية فى لندن بقيادة السفير ناصر كامل لكل ما يتعلق بملابسات حادث مقتل مريم.



وقال عابد، إن الوفد البرلمانى المصرى سيعد تقريرا شاملا عن لقاءاته مع المسئولين فى بريطانيا، لكشف ملابسات مقتل المصرية مريم وتقديمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مضيفا: أنه سيطلب من الدكتور على عبد العال استعراض التقرير أمام مجلس النواب فى أول جلسة قادمة للبرلمان.





