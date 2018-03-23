وفد البرلمان وسفير مصر ببريطانيا يلتقون أسرة مريم بمقر السفارة فى لندن

وفد البرلمان وسفير مصر ببريطانيا يلتقون أسرة مريم بمقر السفارة فى لندنالجمعة، 23 مارس 2018 08:28 م
كتب : نورا فخرى - إيمان على
التقى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب إسماعيل نصر الدين والسفير ناصر كامل سفير مصر فى بريطانيا والقنصل العام علاء يوسف، مع أسرة الطالبة المتوفية مريم، وذلك بمقر السفارة المصرية فى بريطانيا لمتابعة التحقيقات التى تجريها شرطة سكوتلانديار، والتنسيق لتسهيل إجراءات نقل جثمان مريم إلى القاهرة .
وأكد النائب علاء عابد فى تصريحات له، أن اللقاءات البرلمانية التى أجراها الوفد المصري بالتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة فى السفارة المصرية بلندن، أدت إلى سرعة الإجراءات، مشيدا بالمتابعة الدقيقة من السفارة المصرية فى لندن بقيادة السفير ناصر كامل لكل ما يتعلق بملابسات حادث مقتل مريم.
وقال عابد، إن الوفد البرلمانى المصرى سيعد تقريرا شاملا عن لقاءاته مع المسئولين فى بريطانيا، لكشف ملابسات مقتل المصرية مريم وتقديمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مضيفا: أنه سيطلب من الدكتور على عبد العال استعراض التقرير أمام مجلس النواب فى أول جلسة قادمة للبرلمان.
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منين نجيب الصبر؟
يا ناس ياهووة--نقول تور--تقولوا أحلبوة--أحنا مش عاوزين كلام احنا عاوزين تقارير مستشفى ومحاضر شرطة
هاتوا من الأخر وأنجزوا --وعرفونا بالظبط مين اللى ضرب مريم وقتلها--ولية المستشفى رمتها بعد 4 ساعات من دخولها بالرغم من سوء حالتها الصحية --ولية المستشفى لم تبلغ الشرطة --ولية الشرطة لم تجرى أى تحقيقات فى حينها رغم تلقيها بلاغ بالحادث من أخرين وبخاصة أن هناك شاب دافع عنها بالباص وموجود فيديو يثبت ذلك--ولية واحد معفن اسمة محمد علام منعرفش اساسة أية ومنين داهية تاخدة وتاخدأهلة وتابع لعصابة الاخوان الارهابية يتدخل ويحاول تشوية سمعة البنت وقبض كام--ولية الشرطة معتمة تماما على التحقيقات-ولية مدير مصلحة النقل طلع وصرح وقال الفقيدة لم يتم ضربها نهائى فى الباص--ولية أهلها تلقوا تهديدات --ولية الشاهد ايضا تلقى تهديدات--ولية لم يتم ارسال ضابط شرطة للمستشفى للأطلاع على حالتها واثبات هذا فى حينة وكتابة ملحوظة عن حالتها الصحية--ولية المستشفى لم تطلع اسرة الفقيدة على حالتها وبكل شفافية وطلب مساعدة طبية من خارجها نظرا لخطورتها--ولية السفير المنافق ابو وشين بتاعهم عندنا سى جون أفندى لم نسمع لة اى تعليق على الحادث أو حتى تقديم عزاء لاسرتها--ولية لم ترسل السفارة مندوب لها مع طبيب متخصص وبحضور اسرتها لمتابعة الحالة من بدايتها--وأخيرا وليس أخرا لية المصرى رخيص قوى برة كدة--ولية ملناش سعر--ولية ملناش وزن--ولية مبنعرفش ناخد حقوقنا زى غيرنا--ولية أحنا ولاد البطة السودة ولا البطة العرجة --ولية بنطبطب وبنحسس على الجناة دايما--وأمتى هنبطل اسطوانة نشجب ونعترض ونحتج والعلاقات الوطيدة ميعكرهاش حادث زى دة ولا زى غيرة-- وأمتى نبطل كدب ونتكلم بشفافية ونقول الحقيقة مجردة من أى زواق--وأمتى هنبطل ندى وعود لا يمكن تتحقق--وأمتى هنحترم أنفسنا شوية علشان غيرنا يحترمنا --ارجوا النشر حتى يفيق النائمون فى العسل