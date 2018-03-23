فرنسا.. ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاز رهائن داخل سوبر ماركت إلى 3 قتلى وجريحان







أ ف ب

أعلن مصدر قريب من التحقيق بالشرطة الفرنسية، أن 3 قتلى وجريحان فى احتجاز رهائن وهجوم بجنوب فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، "يبدو أن دوافع هجوم مدينة تريب كانت إرهابية حتى الآن"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى له عقب حادث احتجاز رهائن فى متجر يو جنوب فرنسا.

وأضاف الرئيس الفرنسى أن المحققون يتابعون البحث عن تفاصيل الهجوم وسيعلنون عن النتائج بعد استكمال التحقيقات.