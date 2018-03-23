صلاح حسب الله: القيادة السياسية تعمل على استراتيجية التنمية المستدامة 2030







كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لا بد أن يكون مقومات لإقامة دولة قوية لها منهج واستراتيجية، موضحاً أن القيادة السياسية أطلقت استراتيجية تنمية مستدامة 2030، فهى ليست حلم، ولم تتحقق إلا بعمل متكامل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلاميان معتز بالله عبد الفتاح وشافكى المنيرى، أن ذلك يأتى من بنية تشريعية حقيقية تستطيع أن تقيم دولة حقيقية، وبنية تحتية مؤهلة لتستوعب بيئة اقتصادية، تكون حاضنة لبيئة اقتصادية واستثمارية قوية، وشعب يعمل أكثر مما يتكلم، وبرلمانيين بانحيازات برلمانية وحيدة لمن انتخبوهم.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه لو ثبت تصريح وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، وهو: "هناك نواب يعطوه ورق لتعيينات أشخاص، وهو فى الآخر يرميه"، فإنه لم يتأكد من صحة التصريح، ولكن البرلمان يملك من الأدوات الرقابية التى يستطيع من خلالها أن يقيمها ويعيد إلى نوابه حقوهم.