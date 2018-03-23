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السيسي لـ"أبطال سيناء": نحن نواجه أشرار وخوارج العصر

الجمعة، 23 مارس 2018 05:13 م
السيسي لـ"أبطال سيناء": نحن نواجه أشرار وخوارج العصر الرئيس السيسى مع أبطال سيناء





كتب محمد شعلان
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جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيده على شعوره بالشرف والكرامة خلال تواجده وسط أبطال سيناء بالزى العسكرى، قائلا : "ليا الشرف إنى موجود ولابس زيكم، وأواجه الإرهابيين عشان خاطر ربنا، لأنهم أساءوا إساءة كبيرة لدين ربنا بتصرفاتهم وإرهابهم، أحنا بنواجه أشرار وخوارج العصر".

وأكد الرئيس السيسى فى كلمة له خلال زيارته لقاعدة جوية بسيناء، أن رجال العملية سيناء 2018 أشراف وأبطال ورجال عظام، موجهًا حديثه لهم قائلًا: "كل ثانية لكم هنا لها أجر كبير عندنا كبشر وأجر عند رب البشر، والله يقدر ذلك، وكل نقطة عرق ودم بتنزل مننا لها تقدير كبير عند ربنا"، مؤكدًا أن الوضع يتحسن فى مصر والدولة تحقق تقدم أكثر بتوفيق من الله.

واستكمل قائلًا: "إن شاء الله نيجى نحتفل بالنصر الكامل على خوارج العصر، ولا تترددوا باستخدام كل القوة ضدهم طول ما السلاح مرفوع سلاحك أقوى وأعنف.. ويا أحنا يا هما وإن شاء الله أحنا".


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