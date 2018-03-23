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السلطات الفرنسية: مهاجم متجر "سوبر يو" قتل أحد الرهائن

الجمعة، 23 مارس 2018 01:20 م
السلطات الفرنسية: مهاجم متجر "سوبر يو" قتل أحد الرهائن شرطة فرنسا





كتب ـ أحمد علوى
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قالت السلطات الفرنسية إن الشخص الذى احتجز عدد من الرهائن اليوم الجمعة، ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى، حسبما أعلن بنفسه.

ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، فإن هناك شخص واحد على الأقل لقى حتفه، وأن العمل ورائه دافع إرهابى.

ومنعت الشرطة الفرنسية حركة المرور من أمام المتجر "سوبر يو" الذى تجرى به العملية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، إصابة شرطى إثر عملية إطلاق النار التى وقعت فى المتجر.

وكان مصدر أمنى قد أعلن منذ قليل عن وجود عملية احتجاز رهائن واطلاق نار داخل متجر جنوب البلاد

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، قد أكدت أنه تم تدخل رجال الشرطة وقوات التدخل السريع لحفظ السيطرة على الأوضاع، ودعت المواطنين تجنب التوجه إلى المناطق التى تشهد توترات وتفسح المجال لرجال الأمن للعمل.

كما دعت الداخلية الفرنسية عبر موقعها، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وإنه لن يتم الاعلان عن أى معلومات رسمية سوى من خلالها هى فقط.

وكان أشار مصدر أمنى فرنسى إلى إصابة شرطى بجروح فى إطلاق نار ثان جنوب فرنسا.


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إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل سوبرماركت جنوب فرنسا

فرنسا

جنوب فرنسا

الداخلية الفرنسية

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