أمن المطار يستقبل 23 مرحلاً من دول خليجية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

كتب محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 18 مرحلاً مصريًا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية، كما استقبلت السلطات الأمنية 5 آخرين مرحلين من الكويت.

وأفاد مصدر بالمطار، أن 18 مرحلاً وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمة من الرياض، كما وصل 5 آخرون قادمون على متن الطائرة المصرية القادمة من الكويت، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية والكويتية، ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.