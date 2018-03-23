أستاذ أمراض الكبد: 900 نوع من الأدوية والمكملات الغذائية تسبب التليف الكبدى







كتبت أمل علام

حذر الدكتور عبد الفتاح هنو رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بطب الإسكندرية، من حدوث التهابات بالكبد وتليف وفشل كبدى نتيجة تناول الأدوية الخاطئة، موضحًا أنه يوجد أكثر من 900 دواء وأعشاب طبية ومكملات غذائية لبناء العضلات يمكن أن تسبب التهابات الكبد، وتؤدى إلى حدوث غيبوبة كبدية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة يمكن أن تؤدى إلى وفاة الشخص.

وقال خلال مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة الجديد فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى المنعقد حاليًا بالعين السخنة، أنه يمكن التعرف على سمية الدواء عن طريق الفحوص الإكلينيكية التى تؤدى إلى التشخيص المبكر ومعرفة الدواء من خلال معرفة ارتفاع إنزيمات الكبد نتيجة لهذا الدواء، موضحًا أنه يمكن أن يصاب الشخص بارتفاع فى نسبة الصفراء وقد تؤدى إلى الاثنين معا، "ارتفاع فى نسبة الصفراء وارتفاع فى انزيمات الكبد"، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تسهل على الطبيب معرفة الدواء الذى يؤدى إلى التسمم الكبدى، ومن هذه الأدوية:

أولا : الأدوية التى تؤدى إلى ارتفاع وظائف الكبد مثل أدوية الدرن.

ثانيا : أدوية علاج التهاب الروماتيزم.

ثالثا : المضادات الحيوية والأكثر شيوعا هى" الأموكساسلين كلايفيولينك أسيد "، والذى يؤدى إلى ارتفاع وظائف الكبد .

رابعا : أدوية منع الحمل يمكن أن تسبب كسل فى إفراز الصفراء، والأكثر من هذا يمكن أن تؤدى إلى أورام حميدة أو أورام خبيثة بالكبد.

خامسا : أدوية الصرع.

سادسا : الأعشاب الطبية التى تؤدى إلى التخسيس، والتى انتشرت فى الأونة الأخيرة، يمكن أن تسبب التهابات مزمنة بالكبد، وتصل إلى الغيبوبة الكبدية.

سابعا : الأدوية التى تؤخذ لبناء وزيادة حجم العضلات، حيث يمكن أن تسبب إلى غيبوبة كبدية أو أورام نتيجة الاستخدام المستمر للدواء، ولذلك فإن منظمة الصحة العالمية، وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية توصيان بعمل متابعة جيدة لإنزميات الكبد والصفراء بالدم لمعرفة هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه السميات ويتجنبون مشاكل الغيبوبة الكبدية لأنه من الصعب معرفة المرضى الذين يعانون من هذه المضاعفات، موضحًا أنه لابد من المتابعة الدورية لوظائف الكبد للتشخيص المبكر لمثل هذه الحالات، وفى حالة التأكد من أن الدواء هو المسئول عن هذه الحالة لابد من وقف الدواء فورا، ومتابعة المريض، وفى حالة تطور حالة المريض يوصى بنقل المريض إلى العناية المركزة لعمل زراعة كبد.

وأوضح أن هناك 800 حالة زراعة كبد تجرى سنويا فى أمريكا نتيجة لتسمم الدواء.