مميش: عبور 287 سفينة قناة السويس بحمولة 16.8 مليون طن خلال 6 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الأربعاء، عبور 287 سفينة بحمولة 16.8 مليون طن.

وأشار الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، إلى أن الزيادة فى أعداد السفن والحمولات نتيجة الدور الإيجابى للسياسات التسويقية التى أتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة، لم تكن تعبر القناة من قبل وأثرها فى ارتفاع معدلات العبور، لتظل قناة السويس على رأس الطرق الملاحية العالمية.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أنه عبرت قناة السويس يوم الجمعة 45 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 2 مليون و400 طن، ويوم الأحد عبرت 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن.

بينما عبرت يوم الاثنين 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن، وعبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، كما عبرت أمس الأربعاء 49 سفينة بحمولة 3 ملايين طن من الاتجاهين، ليصل إجمالى عبور السفن خلال الـ6 أيام فقط 287 سفينة بحمولة 16.8 مليون طن .