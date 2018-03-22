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مجلس الأمن يؤيد إعادة إطلاق المفاوضات حول الصحراء الغربية

الخميس، 22 مارس 2018 03:03 ص
مجلس الأمن يؤيد إعادة إطلاق المفاوضات حول الصحراء الغربية مجلس الأمن- أرشيفية





أ ف ب
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حض مجلس الأمن الدولى، الأربعاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية على مواصلة المحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع حول الصحراء.

وقد التقى المبعوث الأممى هورست كوهلر أعضاء المجلس فى اجتماع مغلق لإطلاعهم على محادثاته مع ممثلى المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "دعمهم الكامل" لجهود الرئيس الألمانى السابق من أجل "إعادة إحياء عملية التفاوض بدينامية وروحية جديدة" بحسب ما قال السفير الهولندى كاريل فان اوستروم.

والصحراء الغربية المنطقة الصحراوية الشاسعة التى تبلغ مساحتها 266 الف كلم مربعا، كانت مستعمرة إسبانية حتى 1975 حين انتقل معظمها إلى سيطرة المملكة المغربية.

حض مجلس الأمن الدولى، الأربعاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية على مواصلة المحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع حول الصحراء.

وقد التقى المبعوث الأممى هورست كوهلر أعضاء المجلس فى اجتماع مغلق لإطلاعهم على محادثاته مع ممثلى المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "دعمهم الكامل" لجهود الرئيس الألمانى السابق من أجل "إعادة إحياء عملية التفاوض بدينامية وروحية جديدة" بحسب ما قال السفير الهولندى كاريل فان اوستروم.

والصحراء الغربية المنطقة الصحراوية الشاسعة التى تبلغ مساحتها 266 الف كلم مربعا، كانت مستعمرة إسبانية حتى 1975 حين انتقل معظمها إلى سيطرة المملكة المغربية.

 المغرب , اخبار المغرب , اخبار الصحراء الغربية , مجلس الامن


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