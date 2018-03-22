صور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمستشفى سوهاج التعليمى







سوهاج – عمرو خلف

تمكن قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين بندر سوهاج، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى وقسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، من ضبط كمية لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بداخل مطعم مستشفى سوهاج التعليمى "اليوم الواحد"، وتم التحفظ على المضبوطات فى إحدى الثلاجات.

وحرر محمد حسنى الشريف مفتش الرقابة التموينية، محضر رقم 88 جنح أمن دولة عليا طوارئ لسنة 2018 قسم أول سوهاج، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.