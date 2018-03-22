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الخميس، 22 مارس 2018 12:03 ص
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صور.. بيت العائلة المصرية يحتفل بعيد الأم مع المسنات بسخا فى كفر الشيخ

الخميس، 22 مارس 2018 12:03 ص
صور.. بيت العائلة المصرية يحتفل بعيد الأم مع المسنات بسخا فى كفر الشيخ بيت العائلة المصرية ووكيل التضامن يحتفلان بعيد الأم بدار المسنات





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شارك بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، المسنات بمؤسسة دار المسنات التابعة للجمعية الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعية بسخا ، التابعة لوزارة التضامن ، الإحتفال بعيد الأم ، بحضور السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ ، وأشرف صحصاح ، أمين لحنة السياحة والإعلام ، ومصطفى صبرى ، نائب مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن ، وأحمد أبو زيد غنيم وكيل إدارة الأسرة والطفولة  ،وعلاء العريان ، منسق بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ ، وجورج سمير ، أمين لجنة التعليم ،وأعضاء لجنة السياحة والإعلام ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ رمسيس موسى ، والدكتورة عزه نور الدين ، وياره زقزوق ، وعدد من الشعبيين والتنفيذيين.

   

وقدم أعضاء بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ عدد من الهدايا للأمهات المسنات بالدار ، ودار بين وكيل الوزارة وأعضاء بيت العائلة والمسنات كلمات تعبر عن الحب ومكانة الأم وعطاء المسنات لأنجالهن ، وعبرت المسنات عن فرحتهن بالمفاجئة التى لم يتوقعنها بحضور أعضاء بيت العائلة المصرية ووكيل وزارة التضامن ، والمسئولين بالمديرية .

  

قال وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ ، إن بمؤسسة دار المسنات التابعة للجمعية الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعيىة بسخا ، تضم 13 سيدة من المسنات تتراوح أعمارهن مابين 65 سنة و75 سنة ، وتُقدم لهم كل الرعاية الصحية والمعيشية بالدار.

وأضاف أشرف صحصاح ، أمين لجنة السياحة والإعلام ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ ، ل"اليوم السابع "، لم يجد بيت العائلة المصرية أفضل من الاحتفال بعيد الأم إلا بالتواجد فى دار لرعاية المسنات بكفر الشيخ ، مؤكداً أن الاحتفال شهد عدد من الفقرات والفعاليات المتعددة والتى أظهرت عطاء المسنات لأنجلهن طوال سنوات الكفاح.

 

وقال صحصاح ، بتوجيهات القمص بطرس بطرس بسطاروس ، رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ ، ووكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى، وبإجماع أعضاء بيت العائلة  وعلى رأسهم الشيخ شرف النجار ، رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ ،ورئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ ،بمشاركة بيت العائلة  الاحتفالات بعيد الأم فتواجد أعضاء بيت العائلة بكنيسة السيدة العذراء بسخا للاحتفال بعيد الأم ، وكذلك الإحتفال بعيد الأم مع المسنات، وستواجد بيت العائلة بين أهالى كفر الشيخ  في كل المناسبات، مؤكداً أن فى كل مشاركة لبيت العائلة نطالب الحضور بالحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفتنرة رئاسية ثانية.

1--بيت-العائلة-المصرية-ووكيل-التضامن-يحتفلون-بعيد-الام-بدار-المسنات
 

 

2--الاحتفال-بعيد-الام-مع-المسنات
 

 

3--وكيل-وزارة-التضامن-مع-احدى-المسنات
 

 

4--الاحتفال--بعيد-اتلام-بدار-المسنات
 
5--جانب-من-الاحتفال
 

 

6--الاحتفال-بعيد-الام-بدار-المسنات-بسخا

 

7--جانب-من-الحضور
 

 

8--وكيل-وزارة-التضامن-مع-المسنات
 

 

9--امين-لجنة-السياحة-والاعلم-ببيت-العائلة-يلقي-كلمه-ويهنئ-الأمهات
 

 

10--لحظة-وفاء-من-بيت-العائلة-المصرية-بكفر-اللشيخ-للمسنات
 

 

11--وكيل-وزارة-التضامن-بين-المسنات
 

 

12--تقديم-هدايا-للأمهات
 

 

13--جانب-من-الاحتفال
 

 

14--جانب-من-الحضور-من-مديرية-التضامن-وبيت-العائلة
 

 

 

 


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