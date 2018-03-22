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الخميس، 22 مارس 2018 05:58 ص
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شكاوى من انتشار الكلاب الضالة بمناطق بالمطرية ومدينة نصر

الخميس، 22 مارس 2018 05:00 ص
شكاوى من انتشار الكلاب الضالة بمناطق بالمطرية ومدينة نصر كلاب ضالة - أرشيفية





كتب سيد الخلفاوى
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اشتكى عدد من سكان شارع جمال الدين المتفرغ من شارع السد، بحى السيدة زينب من كثرة إشغالات أحد المحال بالشارع ما يؤثر على حركة المرور، كما شكى سكان منطقة تقاطع شارع الشهيد سيد زكريا مع شارع النصر بمساكن شيراتون بالنزهة، من احتلال الرصيف من باعة الشاى.
 
كما اشتكى أهالى شارع الخليفة المأمون بمدينة نصر من انتشار الكلاب الضالة، بشكل كبير مما يهدد سلامة وأمن المارة، وكذلك منطقة البحر الأحمر بحى المطرية.
 
من جانبها وجهت محافظة القاهرة أحياء النزهة والسيدة زينب ومديرية الطب البيطرى باتخاذ اللازم ضد المخالفات المذكورة، ومكافحة الكلاب الضالة بتلك الأماكن.
 
 
 

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