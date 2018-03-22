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رئيس حى الشرابية: تبليط 5 شوارع وإنارة 3 أخرين وإدخال الصرف الصحى لعزبة بلال

الخميس، 22 مارس 2018 03:00 ص
رئيس حى الشرابية: تبليط 5 شوارع وإنارة 3 أخرين وإدخال الصرف الصحى لعزبة بلال إنارة الشوارع





كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء شاكر محمد يونس، رئيس حى الشرابية بالقاهرة، أنه جارى توصيل الصرف الصحى لعدد من الشوارع، حيث يتم الآن العمل على إنهاء مشروع الصرف الصحى بشارع مصنع الورق ومتفرعاته بعزبة بلال، كما يتم رفع كفاءة شوارع أخرى برصفها وتبليطها، حيث تم تركيب البلاط المتداخل بأرصفة شارع أبو خليفة، وكذلك تركيب البلاط المتداخل بحارة عبد الفتاح وحارة منصور.
 
وأضاف رئيس حى الشرابية لـ"اليوم السابع"، إنه تم تركيب بلاط متداخل بحارة الإسكندرانى، وكذلك تركيب بلاط بشارع نور الدين من شارع شلبى هاشم اغا، كما تم تركيب كشافات ليد بشارع درب السكة الحديد ومراجعة الإنارة بشارع حجاج زلط وإنارة شارع كشك عزبة بلال، وإنارة كوبرى واصل بين الشرابية وشارع رمسيس، كما تم تركيب سلال قمامة فى إطار حملة "خليك زى أدم" بشارع محطة الفرز.

 


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