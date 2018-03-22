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رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: سنحاسب كل من يتجاوز حدوده مع السودان

الخميس، 22 مارس 2018 02:29 م
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: سنحاسب كل من يتجاوز حدوده مع السودان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام





كتب محمد السيد
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قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجتمع المصرى عاد إلى وضعه المستقر، والدولة المصرية استعادت نفسها، وأصبحت مصر الآن أكثر استقرارا وأمانا.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى كلمته بحفل تخرج الدفعة الـ19 من الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة، قائلا: "لدينا الآن فرصة لتحسين أحوال الإعلام، كنا فى فوضى ونسعى لضبط الشاشة، متابعا: "الآن لدينا حرية ومسؤولية، لا نحاسب أحدا على رأيه، ولكن سنحاسب كل مقصر أو متجاوز".

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كلمته بالقول: "لدينا مشكلة أساسية هى غياب الدولة الكامل عن إنتاج الدراما، وهذا خطأ فادح، إذ لا بد من أن يكون للدولة دور، وأن تقدم أعمالا جيدة لتحسين الصورة"، مشيرا إلى أن هوية مصر الأفريقية تماثل، إن لم تكن تتفوق على هويتها العربية.

وعن علاقة الشعبين المصرى والسودانى، قال مكرم محمد أحمد: "شعب مصر طيب ويحب السودان من القلب، والشعبان السودانى والمصرى تجرى فى عروقهم نفس الدماء والمشاعر، قوة مصر فى صالح السودان وقوة السودان فى صالح مصر، وستكون لدينا الشجاعة والإرادة لمحاسبة كل من يتجاوز حدوده ضد السودان، كما ستكون هناك حدود واضحة لعلاقات الشعبين".
 


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