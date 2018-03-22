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جامعة طنطا تحصد المركز الثانى فى بطولة الجامعات المصرية لرفع الأثقال

الخميس، 22 مارس 2018 10:04 م
جامعة طنطا تحصد المركز الثانى فى بطولة الجامعات المصرية لرفع الأثقال الفريق





الغربية - أحمد زيادة
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حققت جامعة طنطا المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى بطولة الشهيد الرفاعى لرفع الأثقال المقامة بجامعة الفيوم.

وحصل الطالب مصطفى عاطف كلية "التربية الرياضية" على الميدالية الذهبية، فى حين حصل كل من محمد صبحى جابر "كلية الحقوق"، ومصطفى قمر الدولة "تربية رياضية"، وإبراهيم شاكر "كلية آلاداب" على ثلاث ميداليات فضية، و حصل محمد محجوب ندا " تربية رياضية" على الميدالية البرونزية .

من جانبه وجه مشرف الفريق محمد بيومى الشكر للدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعه على توفيره كافة سبل الدعم للفريق حتى تمكن من تحقيق هذا الإنجاز الرياضى الكبير الذى رفع اسم الجامعة عالياً.

 

 


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