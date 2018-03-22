جامعة المنصورة تعلن عن التقدم لمنصب عميد كليتى الطب البيطرى والهندسة







الدقهلية شريف الديب

أعلنت اللجنة العليا المختصة بترشيح عمداء الكليات بجامعة المنصورة عن خلو منصب عميدى كليتى الطب البيطرى والهندسة فعلى من يرغب من أعضاء هيئة التدريس راغبي شغل منصب عميد كلية الطب البيطرى وعميد كلية الهندسة التقدم من يوم السبت 24 مارس، حتى الخميس 29 مارس.

وأقالت الجامعة فى بيان تقدم الأوراق بمكتب الدكتور حسن على عتمان الأستاذ بكلية العلوم ونائب رئيس الجامعة الأسبق بمبنى كلية العلوم مبنى قسم الكيمياء الدور الأول علوى من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهراً وتشمل:

- طلب التقدم للترشيح

- بيان حالة معتمد

- السيرة الذاتية

- مشروع تطوير الكلية

- اسطوانة مدمجة تحوى الأوراق المطلوبة

على أن تكون هذه الأوراق من أصل وستة صور ضوئية، وطبقا للجدول الزمنى لإجراءات الترشح لكل كلية.