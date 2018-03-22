video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة تعلن عن التقدم لمنصب عميد كليتى الطب البيطرى والهندسة

الخميس، 22 مارس 2018 02:45 م
جامعة المنصورة تعلن عن التقدم لمنصب عميد كليتى الطب البيطرى والهندسة جامعة المنصورة





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة العليا المختصة بترشيح عمداء الكليات بجامعة المنصورة عن خلو منصب عميدى كليتى الطب البيطرى والهندسة فعلى من يرغب من أعضاء هيئة التدريس راغبي شغل منصب عميد كلية الطب البيطرى وعميد كلية الهندسة التقدم من يوم السبت 24 مارس، حتى الخميس 29 مارس.

وأقالت الجامعة فى بيان تقدم الأوراق بمكتب الدكتور حسن على عتمان الأستاذ بكلية العلوم ونائب رئيس الجامعة الأسبق بمبنى كلية العلوم مبنى قسم الكيمياء الدور الأول علوى من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهراً وتشمل:

- طلب التقدم للترشيح

- بيان حالة معتمد

- السيرة الذاتية

- مشروع تطوير الكلية

- اسطوانة مدمجة تحوى الأوراق المطلوبة

على أن تكون هذه الأوراق من أصل وستة صور ضوئية، وطبقا للجدول الزمنى لإجراءات الترشح لكل كلية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس يكرم نائبة رئيس جامعة المنصورة الأسبق فى احتفالية المرأة المصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه المنصوره

اخبار المنصوره

كليه العلوم




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة