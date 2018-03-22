جامعة المنصورة تعلن عن التقدم لمنصب عميد كليتى الطب البيطرى والهندسة

جامعة المنصورة تعلن عن التقدم لمنصب عميد كليتى الطب البيطرى والهندسةالخميس، 22 مارس 2018 02:45 م
جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
أعلنت اللجنة العليا المختصة بترشيح عمداء الكليات بجامعة المنصورة عن خلو منصب عميدى كليتى الطب البيطرى والهندسة فعلى من يرغب من أعضاء هيئة التدريس راغبي شغل منصب عميد كلية الطب البيطرى وعميد كلية الهندسة التقدم من يوم السبت 24 مارس، حتى الخميس 29 مارس.
وأقالت الجامعة فى بيان تقدم الأوراق بمكتب الدكتور حسن على عتمان الأستاذ بكلية العلوم ونائب رئيس الجامعة الأسبق بمبنى كلية العلوم مبنى قسم الكيمياء الدور الأول علوى من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهراً وتشمل:
- طلب التقدم للترشيح
- بيان حالة معتمد
- السيرة الذاتية
- مشروع تطوير الكلية
- اسطوانة مدمجة تحوى الأوراق المطلوبة
على أن تكون هذه الأوراق من أصل وستة صور ضوئية، وطبقا للجدول الزمنى لإجراءات الترشح لكل كلية.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة