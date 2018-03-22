المرور: "أوبر و كريم" مخالفتان لاستخدامهما الملاكى فى نقل الركاب

المرور: "أوبر و كريم" مخالفتان لاستخدامهما الملاكى فى نقل الركابالخميس، 22 مارس 2018 08:00 ص
كتب عبد الرحمن سيد
قال مصدر أمنى بإدارة المرور، أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 حدد أنواع مركبات النقل وصفتها فى مادته رقم 4 بأنها سيارات خاصة معدة للاستعمال الشخصى وسيارات أجرة معدة لنقل الركاب بالأجر لذلك تعد مركبات شركتى أوبر و كريم مخالفة لأنها تحول السيارات الملاكى الى أجرة.
و أوضح المصدر ، أنه لم يصل الى إدارة المرور حتى الآن أى قرار بشأن التعامل مع سيارات النقل الجماعى بعد صدور قرار القضاء الإدارى موضحا أن قانون المرور نص في مادته المضافة رقم 32 والصادرة بقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 من رئيس الجمهورية والتى تم تطبيقها في 2 /7 /2014م، توصى بإلغاء ترخيص تيسير المركبة ورخصة قائدها فى حالة استخدام السيارة فى الغرض المخصص لها.
و أضاف المصدر، أن جميع سيارات أوبر و كريم تستخدم فى الغرض الغير مخصص لها طبقا لمادة القانون لذلك تعد الخدمة المقدمة منها غير قانونية لأنها تقدم خدمة توصيل ركاب بالأجر بسيارات خاصة ملاكى، موضحا القانون أوصى بأنه إذا تم استخدام السيارات في غير الغرض المخصص له يتم ضبطها و لا يجوز إعادة استخراج رخصة قائدها قبل مرور 30 يوماً من تاريخ الضبط والتشديد في مدة الإيقاف فى حالة التكرار وألا تلغى رخصة التسيير في حالة عدم علم مالك السيارة
و أستطرد المصر ، المادة 74 مكرر من قانون المرور تنص على توقيع غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه في حالة استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها مؤكدا أن المرور جهة منوط بها تنفيذ صحيح القانون وإنفاذه ضد كل أنواع المخالفات دون استثناء أو تفضيل وأن التصريح بعدم قانونية هذه الخدمة جاء طبقاً للقانون المعمول به رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية وما يتبعها من عقوبات مقررة بذات القانون
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد الهادى
التوك توك
خدمه ممتازه سيارات حديثه ناس مهذبه والتزام استخدام تنكنولوجيا حيثه سرعه فى الاداء والامن لان السياره مسجل رقمها ومراقبه بجى بى اس و النزام بالمواعيد والاجره الخ فالمطلوب تقنين وتنظيم وليس المنع والا هنرجع الى الفوطه الصفراء ومقاوله سايقين التاكسى وقله الذوق واتسال اين المرور من التوك توك اين المرور من الترسيكلات وعربات الكارو ناهيك عن ان ناس شاريه سيارات بالقسط هيتخرب بيتها وناس مصدر رزقها هو مشروع اوبر ومنعه سيزيد من معدلات البطاله فنحن نريد حل لا منع نريد قانون لا كرباج نريد تقنين لا تدمير