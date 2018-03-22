المتحدث باسم العشائر: وفد أمريكى سيزور أربيل وبغداد الأسبوع المقبل







(أ ش أ)

قال المتحدث باسم العشائر العربية فى محافظة نينوى العراقية مزاحم الحويت إن وفدا أمريكيا سيزور أربيل وبغداد الأسبوع المقبل للاتفاق على إعادة نشر قوات البيشمركة فى المناطق المتنازعة إلى جانب القوات الاتحادية.

ورأى الحويت، فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى، أن قوات البيشمركة "حافظت على المناطق عند تحريرها"، وأنه بعد انسحابها بالاتفاق مع حكومة بغداد وقعت جرائم بحق المدنيين.

وأوضح أن ممثلين عن العشائر العربية التقوا مسؤولين فى وزارتى الدفاع والخارجية الأمريكيتين لبحث الأوضاع فى المناطق التى انسحبت منها تلك القوات.

وتوقع الحويت قرب إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين بغداد وأربيل بإشرف مستشارين أمريكيين للتنسيق بين قوات البيشمركة والحكومة العراقية فى المناطق المتنازع عليها.