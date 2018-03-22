الزراعة تشن حملات مكثفة على أسواق اللحوم بعد واقعة ضبط 33 حمار مذبوحة

تواصل الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة على مختلف مناطق بيع وتداول وأسواق اللحوم للتأكد من تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لتداول اللحوم، بعد ضبط واقعة 33 حمار مذبوحا مذبوحا قبل تداول لحومها فى مختلف المناطق بمحافظة الجيزة.

وكشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، تفاصيل واقعة ضبط 33 حمارا مذبوحة قبل تداول لحومها فى مختلف المناطق بمحافظة الجيزة، موضحة أن مديرية بيطرى الجيزة نجحت فى ضبط الحمير المذبوحة فى إحدى المزارع التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

وشددت محرز على مواصلة أجهزة التفتيش على اللحوم حملاتها التفتيشية على مختلف مناطق بيع وتداول اللحوم للتأكد من تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لتداول اللحوم ، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطرى والتموين ومديريات الامن والادارات المحلية للحد من هذه الظواهر السلبية التى تشكل تهديدا للصحة العامة للمواطنين.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى تشديد إجراءات الكشف على اللحوم بمختلف مناطق بيع وتداول اللحوم بالاسواق ومحال بيع اللحوم وسحب عينات من مختلف هذه الاماكن للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك وأنها لحوم من حيوانات مسموح بتداول لحوم وليست لحوما للحمير أو الحيوانات المحظور تداول لحومها للإستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك بينما أوضح تقرير رسمى أصدرته مديرية البيطرى بالجيزة، أن الأجهزة الفنية بمديرية الطب البيطرى بالجيزة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم قامت بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد مصطفى البكرى وممثلين عن مديرية التموين بالجيزة، بشن حملة على مناطق تداول اللحوم، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية، حيث وجهت الحملة إلى دائرة قسم كرداسة وتحديدا طريق الأبيض أبو رواش ، حيث قامت اللجنة بتفتيش إحدى المزارع ووجدت اللجنة الآتى 33 حمارا مذبوحة منزوعة الرأس والجلد والاحشاء الداخلية، وجود رؤؤس واحشاء داخلية خاصة بتلك الحمير مخالفة للقانون الذى يمنع منعا باتا، ذبح الحمير الا داخل حدائق الحيوان بالجيزة، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وخوفا من وصول هذه اللحوم إلى الأسواق، وغش المواطنين بها.

وانتهى تقرير اللجنة بالتحفظ على الحيوانات المذبوحة داخل المكان وتشميع باب المزرعة الخاص بالمكان بمعرفة وحراسة قوة من قسم شرطة كرداسة لحين صدور قرار النيابة بشأنها.