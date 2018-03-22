"الأوقاف": 40% زيادة فى مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش من 2016







كتب - إسماعيل رفعت

أعلن الشيخ صبرى عبادة، رئيس صندوق العاملين بالأوقاف، زيادة الميزة التأمينية لنهاية الخدمة للعاملين بالأوقاف 40% للمحالين إلى المعاش، مضيفا أن نهاية الخدمة سوف تكون 120 شهرا على أساسى المرتب.

وأضاف عبادة، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن صرف الزيادة سيكون على أساسى المرتب من زيادة 2014، بناء على دراسة اكتوارية من الخبير المعتمد من هيئة الرقابة المالية وموافقة مجلس إدارة الصندوق.

وطالب عبادة، من خرجو على المعاش من تاريخ 31 أغسطس 2016 بتقديم ما يفيد ذلك إلى المديرية التابع لها للحصول على هذه الزيادة المقررة واستكمال صرف المستحقات التى أقرتها الزيادة الأخيرة.

وشدد عبادة، على التوجه الأخير للوزارة فى عهد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، والتى تهتم بالعاملين بالوزارة والمتقاعدين، حيث تم بحث شراكة استثمارية لزيادة أصول صندوق العاملين وعائداته بالتعاقد مع البنك الأهلى لإدارة المحفظة المالية بأموال الصندوق ليكون فى مأمن من خلال الاستثمار فى البنك الأكثر مصداقية، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف، ولأعضاء الصندوق لتعاون الجميع من أجل مصلحة العاملين بالأوقاف، لافتًا إلى أن هذه الزيادات مقررة فى حق من يعملون بكافة قطاعات الأوقاف وزارة وهيئة ومجلس أعلى للشئون الإسلامية، وفى كافة الوظائف وأحيلوا بعد تاريخ 31 أغسطس 2016