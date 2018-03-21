والد عهد التميمى: الحكم بحبسها وزوجتى هدية الاحتلال لشعب فلسطين فى عيد الأم







كتب محمد شرقاوى

علق والد الفتاة الفلسطينية عهد التميمى على حكم حبس ابنته من قبل الاحتلال الإسرائيلى بالسجن 8 أشهر، قائلا "اليوم لم تحاكم لوحدها عهد التميمى ولكن والدتها أيضا بالسجن 8 أشهر لكل منهما، وهذا الحكم فى عيد الأم هو هدية الاحتلال للشعب الفلسطينى".

وأضاف باسم التميمى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى خلال برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه فى حيثيات المحكمة بعد المداولة تم إسقاط كل التهم المتعددة خارج إطار الفيديو الذى تم تصويره وكانت تصفع فيه الجندى الإسرائيلى، مضيفا أنه فى نظام المحاكم الاحتلال الإسرائيلى يتم الحكم على الفلسطينيين بالاتفاق الذى يقره القاضى بعد التوصل إلى تسوية ما بين الدفاع والنيابة، فهذا متعارف عليه على مدار تاريخ الاحتلال ضد الفلسطينيين.